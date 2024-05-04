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Тайрон Лю: «Мне бы хотелось надолго задержаться в «Клипперс»

В пятницу калифорнийцы уступили «Далласу» в шестом матче серии первого раунда и завершили выступление в сезоне (101:114, 2-4).

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