Apple просто переименует для iPhone 14 прошлогоднюю SoC Apple A15 Bionic в A16 Bionic и поднимет цены на старшие модели

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max впервые сравнили между собой. Опубликованы точные чертежи двух флагманов Аналитик Apple Минг-Чи Куо, утверждал, что будущие смартфоны iPhone 14 и iPhone 14 Max могут оснащаться прошлогодней однокристальной системой Apple A15 Bionic.
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