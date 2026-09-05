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Пункт-А

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Астрахань встречает юных самбистов со всей России

Астрахань встречает юных самбистов со всей России

В эти выходные Астрахань принимает юных самбистов из 23 регионов нашей страны. В городе уже второй раз проходит один из этапов Всероссийского турнира по самбо «Кубок Пяти морей».

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