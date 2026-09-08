«Проекты США под угрозой»: Пентагон больше не публикует оценку своих программ

В 1983 году Конгресс США учредил Офис директора операционного тестирования и оценки (DOT&E) при Минобороны, намереваясь создать независимое ведомство, которое, не подчиняясь лоббистам из оборонки, было бы способно осуществлять проверку новейшей военной техники на объективной основе, без прикра.
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