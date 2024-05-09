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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Протоиерей Иоанн Коляда поздравил медицинских работников Бобруйска.

Протоиерей Иоанн Коляда поздравил медицинских работников Бобруйска.

6 мая 2024 год по сложившейся традиции руководитель отдела по взаимодействию с учреждениями здравоохранения Бобруйской епархии протоиерей Иоанн Коляда поздравил медицинских работников Бобруйской центральной больницы, Бобруйского наркологического диспансера и Бобруйской инфекционной больницы со Светлым Праздником Воскресения Господня.

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