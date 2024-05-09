Протоиерей Иоанн Коляда поздравил медицинских работников Бобруйска.

6 мая 2024 год по сложившейся традиции руководитель отдела по взаимодействию с учреждениями здравоохранения Бобруйской епархии протоиерей Иоанн Коляда поздравил медицинских работников Бобруйской центральной больницы, Бобруйского наркологического диспансера и Бобруйской инфекционной больницы со Светлым Праздником Воскресения Господня.