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Патрик Беверли не стал ругать дочь за технический фол

Защитник «Миннесоты» Патрик Беверли привел свою переписку с дочерью Адлайей, которая выступает за молодежную команду.

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