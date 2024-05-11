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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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40-летний Амбюль сыграл на 19-м ЧМ по хоккею. Швейцарцу принадлежат рекорды по числу турниров и матчей

Форвард сборной Швейцарии принял участие в матче со сборной Норвегии (5:2) на турнире в Чехии и отметился результативной передачей.

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