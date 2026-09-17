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Анита Цой удивила публику, сняв парик в эфире шоу «Фобия»

Анита Цой удивила публику, сняв парик в эфире шоу «Фобия»

Анита Цой избавилась от внутренних барьеров, сняв парик на публике Народная артистка России Анита Цой совершила радикальный поступок во время телевизионных съемок ради борьбы с собственными комплексами.

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