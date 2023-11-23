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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макар набрал очки в 8-м матче подряд. У него 2+16 на отрезке

Защитник «Колорадо» забил гол и сделал передачу в игре с «Ванкувером» (5:2). Он продлил свою результативную серию до 8 матчей.

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