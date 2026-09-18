Песков: Путин может проголосовать в пятницу, вероятно, через ДЭГ

Президент России Владимир Путин может проголосовать на выборах в пятницу, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
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