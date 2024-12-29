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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэймонд Грин о ругани в адрес Бадди Хилда: «Плевать, что людям это не нравится. Поэтому у меня 4 титула чемпиона, а у них нет»

В матче против «Финикса» форвард заявил вышедшему со скамейки защитнику, чтобы он «проснулся или убирался».

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