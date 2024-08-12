Беспилотные такси Waymo создали новую проблему: они шумят по ночам и мешают спать жителям Сан-Франциско

Парковка в Сан-Франциско недавно вызвала недовольство жителей из-за проблем с шумом в ночное время. Парковку арендует компания Waymo для парковки своих беспилотных автомобилей, простаивающих в ночное время.
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