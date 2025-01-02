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Умар считает, что бой с Двалишвили будет долгим: «Он не сможет контролировать меня. У меня хорошие навыки и удар, могу создать для него много проблем»

«Думаю, Мераб просто хочет драться с парнем, которого может победить. Это не значит, что я на 100% захожу в клетку и разбиваю его.

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