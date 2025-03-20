В Госдуме разрабатывают меры для повышения пенсий до 40 процентов от зарплаты

Над законопроектом работает партия «Справедливая Россия — За правду» Партия «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) разрабатывает пакет законопроектов о реформе пенсионного законодательства, в который входят меры по увеличению размера пенсии до 40% от зарплаты.