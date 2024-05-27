В России хотят заставить врачей изучать нормы шариата, чтобы удовлетворять медицинские потребности мигрантов

С высоких трибун часто звучат высказывания о том, что мигрантам перебравшимся в Россию из мусульманских стран необходимо вливаться в наше общество, ассимилироваться под наши традиции и устои, но на практике происходит все с точностью до наоборот.
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