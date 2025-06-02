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Экс-игрок сборной России Рыбин не верит в возвращение Овечкина в КХЛ

Экс-игрок сборной России Рыбин не верит в возвращение Овечкина в КХЛ

Бывший нападающий сборной России Максим Рыбин признался, что не верит в то, что российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заиграет в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) после завершения карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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