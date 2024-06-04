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Иран заинтересован в получении статуса наблюдателя в ЕАЭС

Иран заинтересован в получении статуса наблюдателя в ЕАЭС

Иран выразил желание получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), как сообщил Бакытжан Сагинтаев, глава коллегии Евразийской экономической комиссии, по итогам заседания межправительственного совета ЕАЭС.

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