Иран заинтересован в получении статуса наблюдателя в ЕАЭС

Иран выразил желание получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), как сообщил Бакытжан Сагинтаев, глава коллегии Евразийской экономической комиссии, по итогам заседания межправительственного совета ЕАЭС.
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