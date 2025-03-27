Без царя в голове: Zsar Outlet Village обошелся финнам в 50 млн евро, теперь его не могут спихнуть и за 70 тыс.

Аутлет, построенный на границе с Россией, из-за глупости властей Суоми оказался никому не нужен Людмила Николаева Фото: Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press Материал комментируют: Виталий Милонов Петер Хилтонен В Финляндии, «самой счастливой стране мира», по версии Международного исследовательского проекта под эгидой ООН, стремительно растет численность банкротств.