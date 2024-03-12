С 1 апреля 2024 года социальные пенсии проиндексируют на 7,5%

Коэффициент индексации установило Правительство РФ своим постановлением от 5 марта 2024 г. № 2621.Индексация социальных пенсий проводится ежегодно с 1 апреля исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год (абз.