В ЯНАО рост продаж запчастей для китайских автомобилей составил 94% за год

На Ямале запчасти для китайских машин второй год становятся лидерами по росту продаж. Спрос во второй половине 2024 года увеличился на 94%, несмотря на снижение ажиотажа по сравнению с 2023 годом, отметил руководитель бизнес-направления «Запчасти и Автосервисы» в «Авито» Алексей Головин.
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