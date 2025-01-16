В ЯНАО рост продаж запчастей для китайских автомобилей составил 94% за год

На Ямале запчасти для китайских машин второй год становятся лидерами по росту продаж. Спрос во второй половине 2024 года увеличился на 94%, несмотря на снижение ажиотажа по сравнению с 2023 годом, отметил руководитель бизнес-направления «Запчасти и Автосервисы» в «Авито» Алексей Головин.