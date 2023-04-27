Сербский доброволец Берич назвал издевательства над российскими бойцам идеологией ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины применяют запрещенные методы ведения боевых действий, идеология киевского режима заключается в издевательстве над россиянами, рассказал доброволец из Сербии Деян Берич, который сражается в Донецкой Народной Республике.
Бойцы Вооруженных сил Украины применяют запрещенные методы ведения боевых действий, идеология киевского режима заключается в издевательстве над россиянами, рассказал доброволец из Сербии Деян Берич, который сражается в Донецкой Народной Республике.
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