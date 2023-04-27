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Сербский доброволец Берич назвал издевательства над российскими бойцам идеологией ВСУ

Сербский доброволец Берич назвал издевательства над российскими бойцам идеологией ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины применяют запрещенные методы ведения боевых действий, идеология киевского режима заключается в издевательстве над россиянами, рассказал доброволец из Сербии Деян Берич, который сражается в Донецкой Народной Республике.

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