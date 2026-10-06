Abyssus. В поисках утраченного рассола

У нас было 2 пакетика морской капусты, 75 таблеток спирулины, 5 литров огуречного рассола, полсолонки йодированной соли и целое множество пушек всех сортов и расцветок, а также гранаты, турели и даже древняя рыба-пила, которая иногда зажёвывала.