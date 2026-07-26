МО: ВС РФ поразили объекты военной промышленности в Киеве

Elena Dmitrieva Песков сказал, что у них только сейчас добрая воля кончилась… а до этого она была …

Павел Б Весь народ требует ЭТОГО, но очевидно ,что руководство МО РФ бережёт данные объекты. У них свой интерес.. Ничем другим больше не объяснить..