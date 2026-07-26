Минувшей ночью 26 июля российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по предприятиям военной промышленности в Киеве и объектам инфраструктуры порта «Черноморск» в Одесской области, которые использовались ля доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для обеспечения ВСУ.
МО: ВС РФ поразили объекты военной промышленности в Киеве
Комментарии
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Elena Dmitrieva
Песков сказал, что у них только сейчас добрая воля кончилась… а до этого она была …
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1 м.
Павел Б
Весь народ требует ЭТОГО, но очевидно ,что руководство МО РФ бережёт данные объекты. У них свой интерес.. Ничем другим больше не объяснить..
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1 м.
Misha Glusch
а почему тогда, если раньше к нам прилетало раз в 2-3 недели, то сейчас летит практически каждый день?
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1 м.
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