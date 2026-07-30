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Китай впервые показал запуск гиперзвуковой ракеты YJ-20 с эсминца Type 052D

Китай впервые показал запуск гиперзвуковой ракеты YJ-20 с эсминца Type 052D

Китай впервые показал запуск гиперзвуковой противокорабельной ракеты YJ-20 с эсминца Type 052D / © НОАК На опубликованном китайскими военными видеоролике показан запуск ракеты YJ-20 из универсальной вертикальной пусковой установки, расположенной в носовой части эсминца Type 052D.

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