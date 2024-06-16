Xbox Live Gift Card 100 TRY (Турция)Xbox Live 100 TL

https://irongamers.ru/sale/key/3270762 - Для активации изначально надо изменить регион в настройках профиля Microsoft на Турцию ❗❗❗❗ПРИЛОЖЕНИЕ ВАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ПОСЛЕ ПОКУПКИ, МУЧАТЬСЯ ИСКАТЬ НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ!!!!!ОН БУДЕТ УКАЗАН В ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОД КЛЮЧЁМ ПО ССЫЛКЕ С ПОЧТЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ ТОВАРА❗❗❗❗ Инструкция пo активации с телефона и ПК: 1.