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Регионы России

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Лукашенко опроверг планы Белоруссии по прорыву Суwалкского коридора

Лукашенко опроверг планы Белоруссии по прорыву Суwалкского коридора

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал глупостью утверждения западных СМИ о намерении Минска прорвать Суwалкский коридор в направлении Калининградской области.

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