Эпоха пробуждения мира. Евразия на пороге перемен: Лавров рассказал, как Россия и БРИКС меняют глобальную игру

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью проекту "Новый мир" отметил, что Вашингтон продолжит жёстко контролировать процессы на постсоветском пространстве и в Европе, независимо от того, кто станет президентом США.
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