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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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СКА заключил пробный контракт с Ларионовым-младшим. У форварда 24 матча и 6 очков в прошлом сезоне КХЛ

СКА  подписал пробный договор с 27-летним нападающим  Игорем Ларионовым-младшим . В прошлом сезоне он сыграл 24 матча в Fonbet КХЛ за клуб из Санкт-Петербурга и набрал 6 (2+4) очков.

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