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Капитан Дандыкин назвал дату удара ВСУ по Крымскому мосту

Капитан Дандыкин назвал дату удара ВСУ по Крымскому мосту

Военный эксперт капитан Василий Дандыкин заявил, что Украина готовит удар по Крымскому мосту. В разговоре с МК он выразил уверенность, что Киев готовится к определенной дате.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
Хватит натягивать сову на глобус. Есть реальная информация,публикуйте,а свои разглядывания расположения кофейной гущи на блюдце,оставляйте при себе. Обстановка и так напряженная,а тут вы &quot;военспецы&quot; из всех щелей со совими предполагами вылезаете. Гражданскому жителю России и так понятно,что Украина не пройдет мимо 7 октября,чтобы не устроить очередную показательную провокацию.И настоящие военные ВС РФ к этому готовы.В отличие от диванной экспертной армии.
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