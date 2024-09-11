Капитан Дандыкин назвал дату удара ВСУ по Крымскому мосту

Виктор Тимошевский

Хватит натягивать сову на глобус. Есть реальная информация,публикуйте,а свои разглядывания расположения кофейной гущи на блюдце,оставляйте при себе. Обстановка и так напряженная,а тут вы "военспецы" из всех щелей со совими предполагами вылезаете. Гражданскому жителю России и так понятно,что Украина не пройдет мимо 7 октября,чтобы не устроить очередную показательную провокацию.И настоящие военные ВС РФ к этому готовы.В отличие от диванной экспертной армии.