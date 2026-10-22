Инициатива направлена на сокращение сроков выплат и снижение бюрократической нагрузки на пассажиров Депутаты фракции "Новые люди" направили письмо в Министерство транспорта Российской Федерации с инициативой упростить процедуру возврата средств за авиабилеты в случае отмены рейса, сообщает ТАСС.