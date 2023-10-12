«Ведомости» в России готовят реформу федерального кадрового резерва для госслужбы

Комиссия при президенте России по вопросам госслужбы и резерва управленческих кадров под руководством помощника главы государства Дмитрия Миронова подготовила законопроект и проект президентского указа, которые предполагают реформу федерального кадрового резерва с целью замещения должностей на государственной гражданской службе.
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