«Ведомости» в России готовят реформу федерального кадрового резерва для госслужбы

Комиссия при президенте России по вопросам госслужбы и резерва управленческих кадров под руководством помощника главы государства Дмитрия Миронова подготовила законопроект и проект президентского указа, которые предполагают реформу федерального кадрового резерва с целью замещения должностей на государственной гражданской службе.