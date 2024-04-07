Искандеры и «Герани» разносят позиции ВСУ в Харькове, где прозвучали взрывы сегодня, 7 апреля Юлия СоколоваРабота ВКС РФ по вражеским объектам в Харькове не прекращалась ни день, но 6 и 7 апреля ударами беспилотников и Искандеров уничтожены сразу две установки ПВО.
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