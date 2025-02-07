12 февраля пройдет 14-я сессия Архангельской городской Думы

В рамках подготовки к заседанию накануне прошло совещание профильных комиссийНа нём председатель комиссии по вопросам бюджета, финансов и налогов Сергей Чанчиков и другие депутаты рассмотрели вопросы, которые будут обсуждаться на сессии.