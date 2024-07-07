Девятилетняя девочка погибла после падения дерева на палатку

В результате трагического инцидента, произошедшего накануне вечером на турбазе у озера Тургояк в городе Миасс, погибла девятилетняя девочка, а ее шестимесячная сестра была госпитализирована с серьезными травмами.
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