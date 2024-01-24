Полицейские Оренбургской области в рамках акции «Студенческий десант» провели товарищеский матч по волейболу со студентами

На базе спортивной школы Новоорского района состоялся товарищеский матч по волейболу между командами полицейских ОМВД России по Новоорскому району и студентами Новоорского филиала Орского технического техникума.
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