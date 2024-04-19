Вице-канцлер Германии Роберт Хабек, который прибыл в Киев с необъявленным визитом, около полутора часов ночью провел в убежище из-за объявления воздушной тревоги.
Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек полтора часа провел в киевском убежище
Комментарии
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Александр Свитайло
Это же обязательный пункт по протоколу посещения Киева западными политиками - послушать сирены, посидеть в бункере и посочувствовать сетованиям укрофюрера об отсутствии поддержки в ПВО))) Ну и заодно для храбрости нюхнуть вместе с ним свежего кокса...)
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18 час.
Дмитрий Гурин
Во во. Экстремально-романтическое путешествие за счет своих налогоплательщиков. Скоро и остальные ЕСники подтянутся.
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18 час.
ВМ
Владимир Моргунов
А ЗАПАСА ПАМПЕРСОВ ХВАТИЛО ????????????????
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16 час.
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