Страна и люди
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Страна и люди

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Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек полтора часа провел в киевском убежище

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек полтора часа провел в киевском убежище

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек, который прибыл в Киев с необъявленным визитом, около полутора часов ночью провел в убежище из-за объявления воздушной тревоги.

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Комментарии
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Александр Свитайло
Это же обязательный пункт по протоколу посещения Киева западными политиками - послушать сирены, посидеть в бункере и посочувствовать сетованиям укрофюрера об отсутствии поддержки в ПВО)))  Ну и заодно для храбрости нюхнуть вместе с ним свежего кокса...)
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18 час.
Дмитрий Гурин
Во во. Экстремально-романтическое путешествие за счет своих налогоплательщиков. Скоро и остальные ЕСники подтянутся.
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18 час.
ВМ
Владимир Моргунов
А ЗАПАСА ПАМПЕРСОВ ХВАТИЛО ????????????????
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