Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек полтора часа провел в киевском убежище

Александр Свитайло

Это же обязательный пункт по протоколу посещения Киева западными политиками - послушать сирены, посидеть в бункере и посочувствовать сетованиям укрофюрера об отсутствии поддержки в ПВО))) Ну и заодно для храбрости нюхнуть вместе с ним свежего кокса...)