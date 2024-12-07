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Эндокринолог Калошина: жареное мясо поражает нервную систему и провоцирует рак

Эндокринолог Калошина: жареное мясо поражает нервную систему и провоцирует рак

Врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина рассказала РИА Новости, что жареное мясо поражает нервную и По ее словам, самой вредной при жарке мяса является всеми любимая золотистая корочка.

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