Эндокринолог Калошина: жареное мясо поражает нервную систему и провоцирует рак

Врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина рассказала РИА Новости, что жареное мясо поражает нервную и По ее словам, самой вредной при жарке мяса является всеми любимая золотистая корочка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии