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Царьград

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Шведская прокуратура задержала подозреваемого в нападении на гимназию

Шведская прокуратура задержала подозреваемого в нападении на гимназию

В Швеции задержан новый подозреваемый по делу о нападении с мечом в гимназии "Brinellskolan". Лиам Небель, ранее арестованный за нападение, признался в случайном выборе жертв и намерении убить больше подростков.

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