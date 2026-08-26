Шведская прокуратура задержала подозреваемого в нападении на гимназию

В Швеции задержан новый подозреваемый по делу о нападении с мечом в гимназии "Brinellskolan". Лиам Небель, ранее арестованный за нападение, признался в случайном выборе жертв и намерении убить больше подростков.
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