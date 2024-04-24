Под Астраханью железобетонная плита насмерть придавила человека

Конструкция упала на мужчину, когда тот пытался демонтировать ее, чтобы сдать на металлолом. Приволжские следователи СУ СК РФ проводят проверку по факту гибели местного жителя в красноярском поселке Аксарайский.
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