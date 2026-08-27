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Власти Тюменской области опровергли сообщения СМИ о закрытом банкете для участников форума «Патриоты России»

Власти Тюменской области опровергли сообщения СМИ о закрытом банкете для участников форума «Патриоты России»

Правительство Тюменской области официально опровергло информацию, появившуюся в ряде СМИ, о проведении закрытого банкета с алкоголем для участников всероссийского форума «Патриоты России», который проходил в Тюмени.

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