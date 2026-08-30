Канцлер Германии приоритизировал оборону перед пособиями

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о приоритете оборонных расходов над родительскими пособиями. В интервью ARD он отметил недостаточную боеготовность бундесвера.
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