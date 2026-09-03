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Калужские новости

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В полиции рассказали о травме одного 13-летнего зацепера в Калужской области и гибели второго

В полиции рассказали о травме одного 13-летнего зацепера в Калужской области и гибели второго

13-летние зацеперы получили травмы на железной дороге в Калужской области: один погиб от удара током, другой в реанимации, сейчас переведен в обычную палатуВ августе 2026 года в Калужской области произошло два несчастных случая с 13-летними зацеперами, причем один закончился трагически.

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