В полиции рассказали о травме одного 13-летнего зацепера в Калужской области и гибели второго

13-летние зацеперы получили травмы на железной дороге в Калужской области: один погиб от удара током, другой в реанимации, сейчас переведен в обычную палатуВ августе 2026 года в Калужской области произошло два несчастных случая с 13-летними зацеперами, причем один закончился трагически.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- A ГЕРОФАРМ снизила ...
- ДМ ГЕРОФАРМ снизила ...
- И ГЕРОФАРМ тестируе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым