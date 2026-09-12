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Выходы медведей к людям зафиксировали более чем в 40 регионах России в 2026 году

Выходы медведей к людям зафиксировали более чем в 40 регионах России в 2026 году

Особенно напряженная обстановка наблюдается в Красноярском крае С начала 2026 года случаи выхода медведей к населенным пунктам и появления хищников на городских улицах зафиксировали в 41 регионе России.

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