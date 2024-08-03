Microsoft призвала пользователей обновить свои компьютеры на Windows 10 и 11

Microsoft выпустила обновление KB5001716 для компонентов службы "Центра обновления Windows" и призвала пользователей обновить ОС или рассмотреть возможность обновления оборудования для поддержки новых функций в Windows 11.
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