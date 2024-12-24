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Китай

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В Минске прошло торжественное мероприятие по случаю включения белорусской вытинанки в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Минск, 23 декабря /Синьхуа/ -- В Национальном художественном музее Беларуси в понедельник прошло торжественное мероприятие, посвященное включению белорусской вытинанки /традиционное искусство вырезания из бумаги/ в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

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