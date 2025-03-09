Орднунг на европейских долговых рынках рухнул

Воинственные настроения напугали держателей госдолга европейских стран: десятилетние бонды Германии и Франции подскочили до уровня октября 2023 года (2,8 и 3,5% годовых соответственно), бонды Великобритании тоже подорожали, вернувшись к пикам в 4,7–4,8%.