Журналист Додолев рассказал, кто сделал из Айзеншписа продюсера

Журналист Евгений Додолев в интервью информационному порталу aif.ru рассказал, кто именно посоветовал директору группы «Кино» назвать себя продюсером и как после этого в России на слово «продюсер» началась повальная мода.
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