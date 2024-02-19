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Аргументы и Факты

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Журналист Додолев рассказал, кто сделал из Айзеншписа продюсера

Журналист Додолев рассказал, кто сделал из Айзеншписа продюсера

Журналист Евгений Додолев в интервью информационному порталу aif.ru рассказал, кто именно посоветовал директору группы «Кино» назвать себя продюсером и как после этого в России на слово «продюсер» началась повальная мода.

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