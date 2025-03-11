Рейсы из Шереметьево в Самару и Челябинск задерживают: дроны пролетают рядом с аэропортом

Пассажиры ожидают вылета уже несколько часов. Тем временем в Шереметьево объявили план "Ковёр".В аэропорту Шереметьево пассажиры сталкиваются с значительными задержками вылетов, ожидая отправления на рейсах в Самару и Челябинск.