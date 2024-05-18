Прибалтийский генералитет витает в параллельной реальности

Прибалтийские генералы не сомневаются, что ещё до конца мая ВСУ северо-восточнее Харькова перейдут в контрнаступление такой разрушительной силы, что российские части окажутся не просто выдавленными за государственную границу, но побегут в Белгород и дальше.