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Под Липецком невеста отсудила более 400 тысяч рублей за пустые столы на свадьбе

Под Липецком невеста отсудила более 400 тысяч рублей за пустые столы на свадьбе

Суд в Липецкой области взыскал более 400 тыс. рублей с организатора свадебного банкета в пользу невесты, чей праздник оказался сорван из-за пустых столов и некачественного обслуживания.

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